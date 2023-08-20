Захарова объяснила передозировкой слова Зеленского об обмене Белгорода на НАТО
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции в Дании о готовности "обменять Белгород на членство в НАТО".
"Видимо, у него передозировка случилась", — сказала она РИА "Новости".
А ранее Мария Захарова разнесла главу евродипломатии Жозепа Борреля за заявление про "Россию-бензоколонку". Она сочла, что его слова о том, что Россия является "экономическим карликом" и похожа на "заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", продиктованы завистью и беспомощностью.
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