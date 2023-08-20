Захарова разнесла международные организации в годовщину убийства Дугиной

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на двуличие международных организаций и правозащитных институтов, которые уже год как отмалчиваются по теме убийства журналистки Дарьи Дугиной.

"Мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом", — говорится в опубликованном сообщении.

По словам дипломата, в данных структурах превалируют "лицемерие, деление на "плохих" и "хороших", "своих" и "чужих" журналистов". Она в очередной раз обратила внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций на грубое попрание прав сотрудников СМИ и использование против них террористических методов.