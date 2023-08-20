Захарова разнесла международные организации в годовщину убийства Дугиной
Захарова: Международные организации так и не прокомментировали убийство Дугиной
Дарья Дугина. Фото © T.me / PLATONOVA | Z
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на двуличие международных организаций и правозащитных институтов, которые уже год как отмалчиваются по теме убийства журналистки Дарьи Дугиной.
"Мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ, чья точка зрения не совпадает с одобренной коллективным Западом", — говорится в опубликованном сообщении.
По словам дипломата, в данных структурах превалируют "лицемерие, деление на "плохих" и "хороших", "своих" и "чужих" журналистов". Она в очередной раз обратила внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций на грубое попрание прав сотрудников СМИ и использование против них террористических методов.
Кроме того, Захарова напомнила о нулевой реакции международной общественности на покушения и убийства, совершённые против других российских журналистов и лидеров общественного мнения, в частности военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) и писателя Захара Прилепина.
Напомним, Дарья Дугина была убита в ночь с 20 на 21 августа 2022 года, её автомобиль был подорван в Подмосковье. Отец журналистки — философ Александр Дугин — перед этим пересел в другую машину. По данным ФСБ, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в уголовном деле оказались и другие фигуранты, двое из них получили по 3,5 года колонии.