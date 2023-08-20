Прилепин назвал необычный способ отомстить Украине за гибель Дугиной

Российский писатель Захар Прилепин призвал отомстить Украине за гибель политолога Дарьи Дугиной. По его словам, лучшим способом для этого станет установка памятника журналистке в Киеве.

О смерти дочери философа Александра Дугина сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" высказался в день годовщины со дня теракта, организованного украинскими спецслужбами. Автомобиль с политологом был подорван в Подмосковье 20 августа 2022 года.

"Даша Дугина. Прошёл год... Ответить за Дашу достойно можно, только поставив ей прекрасный, как она сама, лёгкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало", — написал Прилепин в телеграм-канале.