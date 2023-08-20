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20 августа, 01:37

Прилепин назвал необычный способ отомстить Украине за гибель Дугиной

Захар Прилепин призвал установить в Киеве памятник Дарье Дугиной

Российский писатель Захар Прилепин призвал отомстить Украине за гибель политолога Дарьи Дугиной. По его словам, лучшим способом для этого станет установка памятника журналистке в Киеве.

О смерти дочери философа Александра Дугина сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" высказался в день годовщины со дня теракта, организованного украинскими спецслужбами. Автомобиль с политологом был подорван в Подмосковье 20 августа 2022 года.

"Даша Дугина. Прошёл год... Ответить за Дашу достойно можно, только поставив ей прекрасный, как она сама, лёгкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало", — написал Прилепин в телеграм-канале.

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Между тем Общественная палата РФ анонсировала появление памятника Дугиной в российской столице. Монумент планируется установить в Миусском сквере.

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Агентство "Москва" / Антон Великжанин

Илья Пушкарев
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