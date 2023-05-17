Памятник Дарье Дугиной установят в Москве

В Москве появится памятник журналистке Дарье Дугиной, убитой украинскими спецслужбами. Монумент установят в Миусском сквере. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.

"В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", — говорится в сообщении.

Отец журналистки, философ Александр Дугин, рассказал, что в детстве её мама гуляла с коляской по Долгоруковской улице, которая проходит рядом со сквером.

"Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске", — говорила Дарья незадолго до трагической гибели.

Кроме того, бюст журналистки установят на месте её гибели в Одинцовском районе Подмосковья. На могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки, отметили в ОП РФ.