Памятник Дарье Дугиной установят в Москве
ОП РФ: В Москве в Миусском сквере установят памятник журналистке Дарье Дугиной
В Москве появится памятник журналистке Дарье Дугиной, убитой украинскими спецслужбами. Монумент установят в Миусском сквере. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественной палаты РФ.
"В Миусском сквере в Москве поставят памятник Дарье Дугиной", — говорится в сообщении.
Отец журналистки, философ Александр Дугин, рассказал, что в детстве её мама гуляла с коляской по Долгоруковской улице, которая проходит рядом со сквером.
"Папа, я помню ветки Миусского сквера, которые видела в коляске", — говорила Дарья незадолго до трагической гибели.
Кроме того, бюст журналистки установят на месте её гибели в Одинцовском районе Подмосковья. На могилу и место теракта приезжает множество людей, неравнодушных к подвигу журналистки, отметили в ОП РФ.
Ранее Лайф сообщал, что два фигуранта дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии. Речь идёт об Александре Сучкове и Андрее Кузнецове. Они были признаны виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной выехали из России.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин перед этим пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты.
t.me / PLATONOVA | Z