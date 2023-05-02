КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 15:45

Два фигуранта дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии

Пролетарский районный суд Тулы постановил отправить на 3,5 года в колонию Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Они признаны виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России.

"Кузнецова признать виновным, <…> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев", — приводит ТАСС слова судьи Нины Панариной.

Такое же точно решение было вынесено в отношении Александра Сучкова

В Москве заочно арестован участник украинской ДРГ, причастный к убийству Дугиной

В Москве заочно арестован участник украинской ДРГ, причастный к убийству Дугиной

Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин перед этим пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты.

Андрей Григорьев
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