Два фигуранта дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии
Пролетарский районный суд Тулы постановил отправить на 3,5 года в колонию Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Они признаны виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России.
"Кузнецова признать виновным, <…> назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев", — приводит ТАСС слова судьи Нины Панариной.
Такое же точно решение было вынесено в отношении Александра Сучкова
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин перед этим пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты.