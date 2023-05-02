Два фигуранта дела об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии

Пролетарский районный суд Тулы постановил отправить на 3,5 года в колонию Александра Сучкова и Андрея Кузнецова. Они признаны виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дарьи Дугиной выехали из России.