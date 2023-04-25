В Москве заочно арестован участник украинской ДРГ, причастный к убийству Дугиной
Басманный суд Москвы заочно арестовал участника украинской диверсионной группы, причастного к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщается на сайте суда, речь идёт о гражданине Украины Богдане Цыганенко. Он объявлен в международный розыск.
"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж", "з", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — говорится в сообщении.
Фамилию Цыганенко ФСБ России назвала ещё в августе. По версии спецслужбы, мужчина помогал Ирине Вовк организовать теракт в Подмосковье, в результате которого и погибла Дугина. Покинул Россию диверсант за день до происшествия.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Подмосковье, её автомобиль Land Cruiser Prado взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.
t.me / PLATONOVA | Z