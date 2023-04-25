В Москве заочно арестован участник украинской ДРГ, причастный к убийству Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника украинской диверсионной группы, причастного к убийству журналиста и политолога Дарьи Дугиной. Как сообщается на сайте суда, речь идёт о гражданине Украины Богдане Цыганенко. Он объявлен в международный розыск.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж", "з", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ", — говорится в сообщении.