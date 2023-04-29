В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной
Мурал в честь Дарьи Дугиной в Мелитополе. Обложка © Telegram / Администрация Мелитополя
На одном из зданий Мелитопольского государственного университета торжественно открыли мурал и мемориальную доску в честь погибшей в результате теракта журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает администрация города.
"В Мелитополе открыли мурал в честь Дарьи Дугиной, журналистки, погибшей 20 августа прошлого года в результате покушения", — говорится в телеграм-канале администрации.
Мелитополь был последним городом в новых регионах России, который посещала Дугина в рамках своей журналистской и общественно-политической деятельности. Портрет погибшей появился на улице, недавно названной в её честь, которая ранее именовалась Университетской. В торжественной церемонии открытия принимали участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев и ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.
"Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди, как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы — равняться на них", — сказала Данильченко журналистам.
На мурале рядом с портретом Дугиной на золочёном фоне выполнена надпись: "Даша — душа наша". Автором проекта является художник Алексей Гинтовт.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Ей было 29 лет. Автомобиль журналистки взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Незалежной Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.