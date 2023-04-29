В Мелитополе открыли мурал и мемориальную доску в честь Дарьи Дугиной

На одном из зданий Мелитопольского государственного университета торжественно открыли мурал и мемориальную доску в честь погибшей в результате теракта журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом сообщает администрация города.

"В Мелитополе открыли мурал в честь Дарьи Дугиной, журналистки, погибшей 20 августа прошлого года в результате покушения", — говорится в телеграм-канале администрации.

Мелитополь был последним городом в новых регионах России, который посещала Дугина в рамках своей журналистской и общественно-политической деятельности. Портрет погибшей появился на улице, недавно названной в её честь, которая ранее именовалась Университетской. В торжественной церемонии открытия принимали участие глава Мелитополя Галина Данильченко, музыкант Аким Апачев и ректор Мелитопольского государственного университета Андрей Чуйков.

"Мы решили, что в городе Мелитополе должна быть улица имени Дарьи Дугиной... Дело в том, что такие молодые люди, как она, активные и смелые, всегда говорили правду и должны оставаться в наших сердцах, а мы — равняться на них", — сказала Данильченко журналистам.