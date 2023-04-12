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12 апреля, 16:43

В Мелитополе появились улицы, названные в честь Дугиной и Захарченко

В Мелитополе появились улицы, названные в честь трагически погибших журналистки Дарьи Дугиной и первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщила мэр города Галина Данильченко.

"Общественный совет, в который вошли историки, краеведы, общественные деятели, провёл большую и кропотливую работу. Были учтены мнения мелитопольцев, в том числе те, которые вы писали мне в соцсетях, а также мнения историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций", — написала она в телеграм-канале.

В тексте указа также говорится, что в Мелитополе появились улицы Гайдара, Кирова, Ворошилова, Ленина, Корнея Чуковского. Данильченко добавила, что в перспективе в Запорожской области возможно переименование проспектов, переулков и бульваров по желанию или инициативе местных жителей.

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Ранее Лайф сообщал, что в Крыму переименовали 13 улиц, назвав их в честь погибших героев СВО. Из них семь в Симферополе и Керчи.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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