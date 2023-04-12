В Мелитополе появились улицы, названные в честь Дугиной и Захарченко

В Мелитополе появились улицы, названные в честь трагически погибших журналистки Дарьи Дугиной и первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщила мэр города Галина Данильченко.

"Общественный совет, в который вошли историки, краеведы, общественные деятели, провёл большую и кропотливую работу. Были учтены мнения мелитопольцев, в том числе те, которые вы писали мне в соцсетях, а также мнения историков, обращения от трудовых коллективов и общественных организаций", — написала она в телеграм-канале.

В тексте указа также говорится, что в Мелитополе появились улицы Гайдара, Кирова, Ворошилова, Ленина, Корнея Чуковского. Данильченко добавила, что в перспективе в Запорожской области возможно переименование проспектов, переулков и бульваров по желанию или инициативе местных жителей.