Изготовители фальшивых документов для убийцы Дугиной признали вину
Обвиняемые в подделке документов на машину для убийства Дугиной частично признали вину
Автомобиль Натальи Вовк. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в подделке документов, использованных для организации убийства журналиста Дарьи Дугиной, частично признали вину.
"Признаю частично", — сказал Сучков в ходе слушаний в Пролетарском районном суде Тулы.
Такой же позиции придерживается и его подельник Кузнецов. Обвиняемые утверждают, что "не осознавали и не знали", что поддельные документы на автомобиль будут использованы для сокрытия преступления и пересечения границы РФ.
Напомним, убийство журналиста Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года в Подмосковье, где взорвался её автомобиль Land Cruiser Prado. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.