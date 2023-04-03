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3 апреля, 13:04

Изготовители фальшивых документов для убийцы Дугиной признали вину

Обвиняемые в подделке документов на машину для убийства Дугиной частично признали вину

<p>Автомобиль Натальи Вовк. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Автомобиль Натальи Вовк. Обложка © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Андрей Кузнецов и Александр Сучков, обвиняемые в подделке документов, использованных для организации убийства журналиста Дарьи Дугиной, частично признали вину.

"Признаю частично", — сказал Сучков в ходе слушаний в Пролетарском районном суде Тулы.

Такой же позиции придерживается и его подельник Кузнецов. Обвиняемые утверждают, что "не осознавали и не знали", что поддельные документы на автомобиль будут использованы для сокрытия преступления и пересечения границы РФ.

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Напомним, убийство журналиста Дарьи Дугиной произошло в августе 2022 года в Подмосковье, где взорвался её автомобиль Land Cruiser Prado. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.

Ирина Фальке
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