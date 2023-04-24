WP: Запад сообщил Зеленскому, что считает Киев ответственным за убийство Дугиной
Запад признал ответственность Киева за убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сообщает газета Washington Post.
По данным издания, официальные представители США и Евросоюза дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству Дугиной. Согласно мнению западных чиновников, произошедший в августе прошлого года теракт был расценён как провокационный и, с их точки зрения, мог повлечь за собой жёсткую реакцию со стороны Кремля.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Подмосковье, её автомобиль Land Cruiser Prado взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.
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