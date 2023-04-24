WP: Запад сообщил Зеленскому, что считает Киев ответственным за убийство Дугиной

По данным издания, официальные представители США и Евросоюза дали понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что считают Киев причастным к убийству Дугиной. Согласно мнению западных чиновников, произошедший в августе прошлого года теракт был расценён как провокационный и, с их точки зрения, мог повлечь за собой жёсткую реакцию со стороны Кремля.