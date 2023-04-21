КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 23:30

Арестован экс-полицейский, сливший убийцам личные данные Дугиной

В Москве Басманный районный суд арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в передаче третьим лицам информации, касающейся личной жизни граждан. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать", — приводит агентство цитату из документа.

Как пишет "Коммерсант", Рыбин за деньги "пробивал" информацию о россиянах в служебных базах. Полученные от него данные попали в руки организаторов убийства Дарьи Дугиной и помогли в совершении преступления. Кто именно обращался к Рыбину, не раскрывается.

Майор полиции теперь обвиняется в двух преступлениях. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Уголовное дело было возбуждено 11 апреля, Рыбина задержали через несколько дней. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Суд продлил арест подельнику украинки Вовк, убившей Дарью Дугину

Суд продлил арест подельнику украинки Вовк, убившей Дарью Дугину

Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Подмосковье, её автомобиль Land Cruiser Prado взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев
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