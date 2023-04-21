Арестован экс-полицейский, сливший убийцам личные данные Дугиной
В Москве Басманный районный суд арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в передаче третьим лицам информации, касающейся личной жизни граждан. Об этом сообщает ТАСС.
"Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать", — приводит агентство цитату из документа.
Как пишет "Коммерсант", Рыбин за деньги "пробивал" информацию о россиянах в служебных базах. Полученные от него данные попали в руки организаторов убийства Дарьи Дугиной и помогли в совершении преступления. Кто именно обращался к Рыбину, не раскрывается.
Майор полиции теперь обвиняется в двух преступлениях. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий и нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Уголовное дело было возбуждено 11 апреля, Рыбина задержали через несколько дней. Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Подмосковье, её автомобиль Land Cruiser Prado взорвался, когда она вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным, возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса. Сам Дугин за несколько минут до трагедии пересел в другую машину. Как выяснила ФСБ, за покушением стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии украинка Наталья Вовк. Также в деле есть и другие фигуранты. В феврале Генпрокуратура передала в суд дело в отношении двух обвиняемых в изготовлении поддельных документов для Вовк.
Агентство "Москва"