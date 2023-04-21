Арестован экс-полицейский, сливший убийцам личные данные Дугиной

В Москве Басманный районный суд арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в передаче третьим лицам информации, касающейся личной жизни граждан. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок содержания под стражей обвиняемому Рыбину Ивану Ильичу до 11 июня 2023 года. В удовлетворении ходатайства обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста — отказать", — приводит агентство цитату из документа.

Как пишет "Коммерсант", Рыбин за деньги "пробивал" информацию о россиянах в служебных базах. Полученные от него данные попали в руки организаторов убийства Дарьи Дугиной и помогли в совершении преступления. Кто именно обращался к Рыбину, не раскрывается.