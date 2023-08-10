Сливший убийцам личные данные Дугиной экс-полицейский признал вину в суде
Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину в передаче за деньги информации о семье журналистки Дарьи Дугиной, убитой в августе прошлого года. Об этом на заседании Басманного суда Москвы заявил его адвокат.
"Мой подзащитный признал вину", — сказал защитник экс-полицейского.
По версии следствия, Рыбин, пользуясь своим служебным положением, систематически "пробивал" информацию о тех или иных гражданах. В результате личные данные попали в руки организаторов убийства Дугиной. Экс-полицейский с апреля этого года находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. По каждому из деяний Рыбину грозит до четырёх лет заключения.
Напомним, Дарья Дугина была убита в августе 2022 года в Московской области. Автомобиль журналистки взорвался, когда она возвращалась с фестиваля в поддержку Донбасса. Исполнительницей убийства оказалась служившая в Нацгвардии Украины Наталья Вовк. Также в деле оказались и другие фигуранты. Двое из них уже получили по 3,5 года колонии за подделку свидетельства о регистрации авто, на котором организаторы убийства Дугиной выехали из России.