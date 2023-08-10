Сливший убийцам личные данные Дугиной экс-полицейский признал вину в суде

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину в передаче за деньги информации о семье журналистки Дарьи Дугиной, убитой в августе прошлого года. Об этом на заседании Басманного суда Москвы заявил его адвокат.

По версии следствия, Рыбин, пользуясь своим служебным положением, систематически "пробивал" информацию о тех или иных гражданах. В результате личные данные попали в руки организаторов убийства Дугиной. Экс-полицейский с апреля этого года находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. По каждому из деяний Рыбину грозит до четырёх лет заключения.