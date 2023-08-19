"Зависть и беспомощность": Захарова разнесла Борреля за "Россию-бензоколонку"

Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия является "экономическим карликом" и похожа на "заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", продиктованы завистью и беспомощностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации. Во-вторых, ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам... Наше топливо при нас, и мы им ещё и торгуем, а "еэсовский" бизнес перетёк за океан", — указала дипломат.

В-третьих, добавила Захарова, ядерное оружие есть только у одной страны Евросоюза, а остальные так и не смогли его создать. В конечном счёте ЕС нечем гордиться, из-за чего там "исходят злостью". Слова Борреля же, считает она, вызваны "завистью и беспомощностью".