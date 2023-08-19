"Зависть и беспомощность": Захарова разнесла Борреля за "Россию-бензоколонку"
Захарова: Оскорбления Борреля России вызваны завистью и беспомощностью
Слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия является "экономическим карликом" и похожа на "заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", продиктованы завистью и беспомощностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Во-первых, люди, которые не могут определить, мужчины они или женщины, лучше бы помалкивали до окончательной самоидентификации. Во-вторых, ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам... Наше топливо при нас, и мы им ещё и торгуем, а "еэсовский" бизнес перетёк за океан", — указала дипломат.
В-третьих, добавила Захарова, ядерное оружие есть только у одной страны Евросоюза, а остальные так и не смогли его создать. В конечном счёте ЕС нечем гордиться, из-за чего там "исходят злостью". Слова Борреля же, считает она, вызваны "завистью и беспомощностью".
Напомним, Жозеп Боррель назвал Россию "экономическим карликом" и страной, "похожей на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба". По его словам, настоящим геополитическим игроком является Китай.
ТАСС / Смирнов Владимир