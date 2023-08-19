Захарова назвала спекуляциями сообщения о готовности США к обмену заключёнными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Вашингтон не заниматься публичными спекуляциями на тему обмена подозреваемых в хакерстве россиян на задержанных в России американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. В частности, Wall Street Journal опубликовала статью о якобы подготовке к обмену.

"Подобные спекуляции на тему возможных обменов "сидельцев" между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации. Как мы неоднократно заявляли, происходит это исключительно по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне", — уточнила дипломат в беседе с РИА "Новости".

По её убеждению, для американских властей важно не спасти своих сограждан, а "заработать политические очки". Захарова посоветовала Белому дому не создавать "ненужной шумихи" вокруг обмена заключёнными, а заняться решением конкретных вопросов. Например, в тюрьмах США арестанты подвергаются пыткам, им не оказывают медицинскую помощь, содержат в нечеловеческих условиях и экономят на питании, напомнила представитель МИД.

Она также призвала США к профессиональному диалогу по специальному каналу, который был создан главами обеих стран в 2021 году. Благодаря "тихой дипломатии" удалось добиться результатов, заключила Захарова. Так, в Штаты вернулись Тревор Рид и Бриттни Грайнер, а в Россию — Константин Ярошенко и Виктор Бут.