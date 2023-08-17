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16 августа, 22:41

Посол Антонов назвал приоритетом России возвращение граждан из тюрем США

Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях. Соответствующие слова посла РФ в Соединённых Штатах Анатолия Антонова приводит российская дипломатическая миссия в своём телеграм-канале.

"Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", — заявил глава российской дипмиссии.

Также Антонов отметил, что Москва требует от Вашингтона прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах. Посол пояснил, что Россия никогда не согласится с таким подходом.

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Ранее в Кремле ответили на вопрос о главном кандидате для обмена обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича с США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, между Москвой и Вашингтоном есть определённые контакты на этот счёт.

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ТАСС / Владимир Костырев

Кузьма Спирин
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