Посол Антонов назвал приоритетом России возвращение граждан из тюрем США
Россия выступает за скорейшее возвращение всех своих граждан, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях. Соответствующие слова посла РФ в Соединённых Штатах Анатолия Антонова приводит российская дипломатическая миссия в своём телеграм-канале.
"Мы выступаем за скорейшее возвращение всех росграждан, содержащихся в американских тюрьмах. Для нас это безусловный приоритет", — заявил глава российской дипмиссии.
Также Антонов отметил, что Москва требует от Вашингтона прекратить практику "охоты" за россиянами в "третьих" странах. Посол пояснил, что Россия никогда не согласится с таким подходом.
Ранее в Кремле ответили на вопрос о главном кандидате для обмена обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича с США. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, между Москвой и Вашингтоном есть определённые контакты на этот счёт.
ТАСС / Владимир Костырев