Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина

"Правительство просит суд приговорить Клюшина к сроку 168 месяцев в тюрьме и трём годам освобождения под надзором", — указано в меморандуме прокуратуры, который цитирует РИА "Новости".

Вместе с тем власти США хотят взыскать с россиянина штраф в размере пяти миллионов долларов, а также полностью возместить ущерб, якобы нанесённый его действиями. Эту сумму Вашингтон оценил в 8,3 миллиона долларов. В отдельном порядке суд попросил разрешить конфискацию у Владислава Клюшина 36,6 миллиона долларов, а ещё — части средств, заблокированных в Республике Кипр.