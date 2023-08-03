Прокуратура США запросила 14 лет тюрьмы для россиянина Клюшина
Американская прокуратура запросила 14 лет тюремного заключения для россиянина Владислава Клюшина, которого Вашингтон обвинил в инсайдерской торговле ценными бумагами.
"Правительство просит суд приговорить Клюшина к сроку 168 месяцев в тюрьме и трём годам освобождения под надзором", — указано в меморандуме прокуратуры, который цитирует РИА "Новости".
Вместе с тем власти США хотят взыскать с россиянина штраф в размере пяти миллионов долларов, а также полностью возместить ущерб, якобы нанесённый его действиями. Эту сумму Вашингтон оценил в 8,3 миллиона долларов. В отдельном порядке суд попросил разрешить конфискацию у Владислава Клюшина 36,6 миллиона долларов, а ещё — части средств, заблокированных в Республике Кипр.
Напомним, что Клюшина задержали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Американские власти планировали обвинить его во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В российском посольстве назвали арест Клюшина очередным эпизодом "охоты" Штатов на граждан РФ за рубежом. Кроме того, США бились за то, чтобы Казахстан выдал им сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, который был задержан в стране в начале лета. Правоохранители России и США имеют к нему претензии. У нас в стране он объявлен в розыск по уголовному делу и заочно арестован. Казахстан сделал выбор в споре за русского хакера в пользу России.
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