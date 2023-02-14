Суд присяжных в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях

Жюри присяжных федерального суда в американском Бостоне, штат Массачусетс, вынесло обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях.

Как пишет Reuters, его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств, а также ценными бумагами.