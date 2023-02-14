Суд присяжных в США признал россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
Жюри присяжных федерального суда в американском Бостоне, штат Массачусетс, вынесло обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях.
Как пишет Reuters, его признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств, а также ценными бумагами.
Напомним, Владислава Клюшина задержали в Швейцарии в марте 2021 года по запросу США. Американские власти планировали обвинить его во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В российском посольстве назвали арест Клюшина очередным эпизодом "охоты" Штатов на граждан РФ за рубежом.
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