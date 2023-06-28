Топ-менеджер F.A.C.C.T. объявлен в розыск за взлом секретных сведений

Глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицын был объявлен в розыск по уголовному делу. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.