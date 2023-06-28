Топ-менеджер F.A.C.C.T. объявлен в розыск за взлом секретных сведений
Глава департамента разработки XDR компании F.A.C.C.T. Кислицын объявлен в розыск
Глава департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никита Кислицын был объявлен в розыск по уголовному делу. Ему вменяется статья "Неправомерный доступ к охраняемой законом информации с использованием служебного положения", сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"В рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ в розыск объявлен Кислицын", — уточнил собеседник агентства.
Ранее по делу о госизмене был арестован основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков. Вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признал и заявил, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый за госизмену на 22 года заключения. Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Материалы дела засекречены. Мать бизнесмена писала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой "честно разобраться в деле" её сына.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin