Мосгорсуд 6 июля начнёт рассматривать дело главы Group-IB Сачкова о госизмене

Московский городской суд 6 июля начнёт рассматривать по существу дело основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене. Как сообщил адвокат фигуранта в интервью РИА "Новости", предпринимателю продлили арест на шесть месяцев.