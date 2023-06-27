Мосгорсуд 6 июля начнёт рассматривать дело главы Group-IB Сачкова о госизмене
Московский городской суд 6 июля начнёт рассматривать по существу дело основателя IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в государственной измене. Как сообщил адвокат фигуранта в интервью РИА "Новости", предпринимателю продлили арест на шесть месяцев.
Уголовное дело против основателя международной компании-разработчика для обнаружения и предотвращения кибератак поступило в суд 26 июня. В инстанции сообщили о проведении предварительного слушания.
Напомним, в конце сентября 2021 года основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене. Вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признал и заявил, что его оговорил бывший офицер ФСБ Сергей Михайлов, осуждённый за госизмену на 22 года заключения. Сачкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы. Материалы дела засекречены. Мать бизнесмена писала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой "честно разобраться в деле" её сына.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов