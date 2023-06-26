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26 июня, 12:34

Суд приговорил учёного ЦАГИ Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина по делу о государственной измене.

"Суд признал виновным Голубкина по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

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Напомним, Голубкин был арестован в апреле 2021 года по подозрению в госизмене, решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы. Профессор обвинён в передаче отчётов по работе координатору проекта гиперзвукового лайнера Hexafly-Int Йохану Стиланту. Сам учёный вину не признал, его защитник утверждал, что чувствительной информации в материалах не было. Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов.

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mipt.ru

Ирина Фальке
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