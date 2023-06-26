Суд приговорил учёного ЦАГИ Голубкина к 12 годам колонии по делу о госизмене

"Суд признал виновным Голубкина по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Напомним, Голубкин был арестован в апреле 2021 года по подозрению в госизмене, решение об аресте вынес Лефортовский суд Москвы. Профессор обвинён в передаче отчётов по работе координатору проекта гиперзвукового лайнера Hexafly-Int Йохану Стиланту. Сам учёный вину не признал, его защитник утверждал, что чувствительной информации в материалах не было. Голубкин является профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики и доктором технических наук. В область его интересов входит гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов.