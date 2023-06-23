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23 июня, 10:18

Ещё одного россиянина заподозрили в госизмене

ФСБ завела дело о госизмене против россиянина Хецоидзе и просит его арестовать

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене в отношении россиянина по фамилии Хецоидзе, в связи с чем просят его арестовать. О документе, поданном в Лефортовский районный суд Москвы, пишет РИА "Новости".

"Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", — рассказал осведомлённый собеседник агентства.

Дату рассмотрения ходатайства ещё не назначили, подробности дела также пока не раскрываются. По статье "Госизмена" ему грозит пожизненное заключение.

Жителя Пензы заподозрили в госизмене — он передавал СБУ данные о российских военных

Жителя Пензы заподозрили в госизмене — он передавал СБУ данные о российских военных

Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за государственную измену — мужчина финансировал ВСУ криптовалютой. А в конце мая в Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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