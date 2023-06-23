Ещё одного россиянина заподозрили в госизмене
ФСБ завела дело о госизмене против россиянина Хецоидзе и просит его арестовать
Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по статье о госизмене в отношении россиянина по фамилии Хецоидзе, в связи с чем просят его арестовать. О документе, поданном в Лефортовский районный суд Москвы, пишет РИА "Новости".
"Ходатайство следствия об избрании Хецоидзе Г.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано 23 июня", — рассказал осведомлённый собеседник агентства.
Дату рассмотрения ходатайства ещё не назначили, подробности дела также пока не раскрываются. По статье "Госизмена" ему грозит пожизненное заключение.
Ранее Лайф рассказывал, как сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за государственную измену — мужчина финансировал ВСУ криптовалютой. А в конце мая в Москве арестовали конструктора предприятия ОПК, задержанного за госизмену.
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