Регион

Уведомления отключены

21 июня, 16:17

Жителя Пензы заподозрили в госизмене — он передавал СБУ данные о российских военных

Против жителя Пензы возбудили дело о госизмене

<p>Житель Пензы, против которого возбудили дело о госизмене. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/53082" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Пензы, против которого возбудили дело о госизмене. Фото © SHOT

В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, который передавал Службе безопасности Украины данные о российских военнослужащих. Против него возбудили дело по статье "Госизмена". Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, в 2022 году мужчина через соцсети передавал украинской стороне данные о военных. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти. Сейчас же ему грозит пожизненное заключение.

Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

Украинка-шпионка задержана за госизмену при сборе сведений о военных объектах России

А ранее Лайф рассказывал, как сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за государственную измену — мужчина финансировал ВСУ криптовалютой.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Пензенская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров