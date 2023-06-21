Жителя Пензы заподозрили в госизмене — он передавал СБУ данные о российских военных
Против жителя Пензы возбудили дело о госизмене
Житель Пензы, против которого возбудили дело о госизмене. Фото © SHOT
В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, который передавал Службе безопасности Украины данные о российских военнослужащих. Против него возбудили дело по статье "Госизмена". Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, в 2022 году мужчина через соцсети передавал украинской стороне данные о военных. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти. Сейчас же ему грозит пожизненное заключение.
А ранее Лайф рассказывал, как сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края за государственную измену — мужчина финансировал ВСУ криптовалютой.