Жителя Пензы заподозрили в госизмене — он передавал СБУ данные о российских военных

В Пензе задержали 39-летнего местного жителя, который передавал Службе безопасности Украины данные о российских военнослужащих. Против него возбудили дело по статье "Госизмена". Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, в 2022 году мужчина через соцсети передавал украинской стороне данные о военных. Ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти. Сейчас же ему грозит пожизненное заключение.