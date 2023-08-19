"Заправка с атомной бомбой": Боррель оскорбительно высказался о России

Россия является "экономическим карликом", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, наша страна похожа на "заправочную станцию" с ядерным оружием.

"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал дипломат в интервью El Pais.