"Заправка с атомной бомбой": Боррель оскорбительно высказался о России
Боррель назвал Россию "экономическим карликом"
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Россия является "экономическим карликом", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, наша страна похожа на "заправочную станцию" с ядерным оружием.
"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал дипломат в интервью El Pais.
Напомним, Жозеп Боррель не первый раз спорно высказывается об окружающих Европу странах. Так, в прошлом году он назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в отлаженный и прекрасно работающий механизм. Дипломата, разумеется, обвинили в расизме, и тот сразу извинился, заверив, что ничего "расистского" в виду не имел. На выпады Борреля уже отвечал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, указавший на расплодившиеся в ЕС извращения.