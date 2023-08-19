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19 августа, 08:02

"Заправка с атомной бомбой": Боррель оскорбительно высказался о России

Боррель назвал Россию "экономическим карликом"

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Россия является "экономическим карликом", заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. По его словам, наша страна похожа на "заправочную станцию" с ядерным оружием.

"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", сказал дипломат в интервью El Pais.

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Напомним, Жозеп Боррель не первый раз спорно высказывается об окружающих Европу странах. Так, в прошлом году он назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями, которые грозят грубо вторгнуться в отлаженный и прекрасно работающий механизм. Дипломата, разумеется, обвинили в расизме, и тот сразу извинился, заверив, что ничего "расистского" в виду не имел. На выпады Борреля уже отвечал глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, указавший на расплодившиеся в ЕС извращения.

Матвей Константинов
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