Евросоюз анонсировал санкции против Нигера и поддержал идею о вторжении
Боррель: ЕС готовит санкции против новых властей Нигера
Европейский союз начал заниматься подготовкой индивидуальных санкций против представителей новых властей Нигера. Также Брюссель поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по "восстановлению демократии" в Нигере, в том числе и возможные военные меры. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС заявил Жозеп Боррель.
"Евросоюз приветствует решения, принятые главами государств ЭКОВАС на втором экстренном саммите, посвящённом ситуации в Нигере 10 августа, особенно в стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ЭКОВАС", — распространила пресс-служба Борреля его заявление.
Он добавил, что ЕС "полностью поддерживает усилия, предпринимаемые ЭКОВАС", и сам намерен "внести вклад" путём "нового режима индивидуальных санкций" против руководства Нигера.
26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем.
ТАСС / ZUMA