Евросоюз анонсировал санкции против Нигера и поддержал идею о вторжении

Европейский союз начал заниматься подготовкой индивидуальных санкций против представителей новых властей Нигера. Также Брюссель поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по "восстановлению демократии" в Нигере, в том числе и возможные военные меры. Об этом глава внешнеполитической службы ЕС заявил Жозеп Боррель.

"Евросоюз приветствует решения, принятые главами государств ЭКОВАС на втором экстренном саммите, посвящённом ситуации в Нигере 10 августа, особенно в стремление искать дипломатический выход из текущего кризиса, принимая во внимание одновременную мобилизацию резервных сил ЭКОВАС", — распространила пресс-служба Борреля его заявление.