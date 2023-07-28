В Нигере генерал вышел в телеэфир и объявил себя главой Нацсовета спасения родины
В Нигере генерал Тчиани вышел в телеэфир от имени мятяжников
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / RTN
Командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Тчиани вышел в эфир Государственного телевидения и выступил от имени мятежников. Военный объявил себя председателем Национального совета спасения родины.
Также генерал заявил, что мятеж в стране был вызван "ухудшением ситуации в области безопасности".
Мятеж в Нигере начался 26 июля. По данным СМИ, собственная охрана задержала президента страны Мохамеда Базума и потребовала, чтобы он ушёл в отставку. Также военные заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Другая группа солдат объявила о закрытии границ, приостановлении деятельности государственных учреждений и введении комендантского часа. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала мятежников, однако командование Вооружёнными силами позднее заявило, что солидарно с ними. Мохамеду Базуму 63 года, президентом Нигера он стал 2 апреля 2021 года.