Африканист раскрыла, кому невыгоден мятеж в Нигере
Африканист Лабутина: После Нигера революционные настроения могут охватить Чад
Президент Нигера тесно связан с французскими властями, поэтому нельзя утверждать, что мятеж затеян в западных интересах. При этом пока не стоит говорить и о том, что ситуация складывается на руку Москве, даже несмотря на то что многие уже окрестили события "подарком" к саммиту Россия – Африка, начавшегося сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом заявила журналист-африканист Дарья Лабутина.
Она пояснила, что некоторые российские эксперты и специалисты уверены, что мятеж в Нигере с лёгкостью можно поставить в ряд с другими военными переворотами, которые произошли, например, в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, с чем связывают позитивные ожидания для России.
"Если к власти в Нигере придут антизападные силы, может последовать вывод французских и немецких войск, дислоцированных там как раз после вывода из соседней Мали", — приводит её слова "Царьград".
Журналистка отметила, что страна представляет большую важность для ядерной программы Франции — в недрах Нигера сосредоточены крупнейшие запасы урана. Поэтому нельзя отметать вероятность того, что Париж до последнего будет отстаивать собственные интересы.
Лабутина добавила, что не стоит торопиться с выводами, однако вполне ясно уже одно: попытка переворота — это очередной сигнал "начала конца" западного, причём не только французского, колониализма в Африке. Эксперт не исключила, что события в Нигере могут накрыть соседний Чад.
Напомним, информация о мятеже в Нигере появилась накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, но он отказался покидать свой пост. За главу государства выступила и армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. По их словам, границы закрыты, в стране введён комендантский час. МИД РФ призвал все стороны конфликта в Нигере решить вопросы мирным путём.
Getty Images / ORTN / Tele Sahel / Handout / Anadolu Agency