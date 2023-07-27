Африканист раскрыла, кому невыгоден мятеж в Нигере

Президент Нигера тесно связан с французскими властями, поэтому нельзя утверждать, что мятеж затеян в западных интересах. При этом пока не стоит говорить и о том, что ситуация складывается на руку Москве, даже несмотря на то что многие уже окрестили события "подарком" к саммиту Россия – Африка, начавшегося сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом заявила журналист-африканист Дарья Лабутина.

Она пояснила, что некоторые российские эксперты и специалисты уверены, что мятеж в Нигере с лёгкостью можно поставить в ряд с другими военными переворотами, которые произошли, например, в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, с чем связывают позитивные ожидания для России.

"Если к власти в Нигере придут антизападные силы, может последовать вывод французских и немецких войск, дислоцированных там как раз после вывода из соседней Мали", — приводит её слова "Царьград".

Журналистка отметила, что страна представляет большую важность для ядерной программы Франции — в недрах Нигера сосредоточены крупнейшие запасы урана. Поэтому нельзя отметать вероятность того, что Париж до последнего будет отстаивать собственные интересы.