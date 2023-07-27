В МИД России отреагировали на госпереворот в Нигере

Россия призвала стороны военно-политического конфликта в Нигере решить проблемы путём мирного диалога, без применения оружия. Об этом сказано в сообщении официального представителя российского МИД Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

"Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путём мирного и конструктивного диалога", — говорится в публикации МИД РФ.

Захарова добавила, что РФ надеется на скорейшее разрешение внутриполитического кризиса во благо дружественного народа Нигера. Кроме того, она отметила, что Россия рассчитывает на освобождение президента страны Мохамеда Базума в самые кратчайшие сроки.

По данным Посольства РФ в Мали, в результате конфликта в Нигере никто из граждан России не пострадал. Тем не менее МИД рекомендовал гражданам отложить свои поездки туда до тех пор, пока обстановка не вернётся к норме.