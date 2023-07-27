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27 июля, 07:22

Песков: Ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка

Ситуация в Нигере, где произошёл госпереворот, активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка, проходящего в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка это будет обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — заявил представитель Кремля журналистам.

Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Как уже рассказывал Лайф, накануне стало известно о мятеже, произошедшем в Нигере. Президента Мохамеда Базума взяла в заложники собственная охрана и призвала его уйти в отставку, однако глава государства отказался покидать пост. Тем не менее позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. В США уже потребовали освободить лидера.

Обложка ©

Getty Images / PRESIDENCY OF NIGER / Anadolu Agency

Александр Юнашев
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