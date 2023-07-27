Песков: Ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка
Ситуация в Нигере, где произошёл госпереворот, активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка, проходящего в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка это будет обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — заявил представитель Кремля журналистам.
Как уже рассказывал Лайф, накануне стало известно о мятеже, произошедшем в Нигере. Президента Мохамеда Базума взяла в заложники собственная охрана и призвала его уйти в отставку, однако глава государства отказался покидать пост. Тем не менее позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. В США уже потребовали освободить лидера.
Getty Images / PRESIDENCY OF NIGER / Anadolu Agency