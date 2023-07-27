Песков: Ситуация в Нигере активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка

Ситуация в Нигере, где произошёл госпереворот, активно обсуждается на полях саммита Россия – Африка, проходящего в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка это будет обсуждаться и в ходе центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня. Невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте", — заявил представитель Кремля журналистам.