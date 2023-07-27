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26 июля, 22:57
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Военные Нигера объявили по ТВ о свержении президента страны

Reuters: Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ

<p>Мохамед Базум. Обложка © ТАСС / AP Photo / Julia Nikhinson</p>

Мохамед Базум. Обложка © ТАСС / AP Photo / Julia Nikhinson

Военные Нигера заявили в эфире национального телевидения о том, что президент страны Мохамед Базум смещён с должности. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, они объявили о закрытии границ страны и введении комендантского часа.

Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Напомним, сообщения о мятеже в Нигере появились накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, однако он отказался покидать должность. За главу государства выступила и армия страны.

Артур Лапсаков
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