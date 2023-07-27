Военные Нигера объявили по ТВ о свержении президента страны
Reuters: Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ
Мохамед Базум. Обложка © ТАСС / AP Photo / Julia Nikhinson
Военные Нигера заявили в эфире национального телевидения о том, что президент страны Мохамед Базум смещён с должности. Об этом сообщает Reuters.
Кроме того, они объявили о закрытии границ страны и введении комендантского часа.
Напомним, сообщения о мятеже в Нигере появились накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, однако он отказался покидать должность. За главу государства выступила и армия страны.