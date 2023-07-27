Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку президенту Нигера Мохамеду Базуму в ходе переговоров с ним после попытки военного переворота. Об этом сообщается на странице представителя организации в "Твиттере".

"Сегодня днём Антониу Гутерриш провёл разговор с Мохамедом Базумом. Он выразил ему свою полную поддержку и солидарность с президентом Нигера", — сказано в записи.