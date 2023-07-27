Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа
Генсек ООН Гутерриш выразил поддержку президенту Нигера Базуму в связи с мятежом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку президенту Нигера Мохамеду Базуму в ходе переговоров с ним после попытки военного переворота. Об этом сообщается на странице представителя организации в "Твиттере".
"Сегодня днём Антониу Гутерриш провёл разговор с Мохамедом Базумом. Он выразил ему свою полную поддержку и солидарность с президентом Нигера", — сказано в записи.
Как ранее писал Лайф, президент Нигера Мохамед Базум оказался заложником мятежников, которые требуют от него отставки. Однако глава государства отказался покинуть свой пост. Его поддерживает и армия страны.
Twitter / António Guterres