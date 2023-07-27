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26 июля, 21:50

Гутерриш созвонился с президентом Нигера на фоне мятежа

Генсек ООН Гутерриш выразил поддержку президенту Нигера Базуму в связи с мятежом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку президенту Нигера Мохамеду Базуму в ходе переговоров с ним после попытки военного переворота. Об этом сообщается на странице представителя организации в "Твиттере".

"Сегодня днём Антониу Гутерриш провёл разговор с Мохамедом Базумом. Он выразил ему свою полную поддержку и солидарность с президентом Нигера", — сказано в записи.

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Как ранее писал Лайф, президент Нигера Мохамед Базум оказался заложником мятежников, которые требуют от него отставки. Однако глава государства отказался покинуть свой пост. Его поддерживает и армия страны.

Обложка ©

Twitter / António Guterres

Лариса Сафронова
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