Регион

Уведомления отключены

26 июля, 15:32

Президента Нигера взяла в заложники собственная охрана и требует уйти в отставку

СМИ: Президента Нигера Базума удерживают мятежники и требуют уйти в отставку

<p>Президент Нигера Мохамед Базум. Фото © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW</p>

Президент Нигера Мохамед Базум. Фото © ТАСС / ЕРА / SHAWN THEW

Президент Нигера Мохамед Базум оказался заложником мятежников, которые требуют от него отставки. Однако глава государства отказался покинуть свой пост, пишет Jeune Afrique со ссылкой на источник в военных кругах региона.

При этом французская газета Le Monde считает, что речь не идёт о попытке госпереворота, а сам Базум находится в собственной резиденции и ведёт переговоры с мятежниками. Проблема, по мнению источника издания, связана с президентской гвардией, которую возглавляет генерал Омар Тчиани, назначенный предыдущим лидером. Базум якобы хотел уволить офицера, но гвардейцы осудили такое решение и заблокировали офис Базума. Стрельбы в городе не слышно, также нет и боевой техники.

Известно, что Базум не стал подписывать по требованию мятежников из президентской гвардии указ о своей отставке, отмечает телеканал AlHadath. По его утверждению, протестующие захватили здание гостелерадио Нигера.

Россия готовится к открытию посольств почти во всех странах Африки

Россия готовится к открытию посольств почти во всех странах Африки

Ранее внучка великого государственного деятеля Ндилека Мандела заявила, что бывший президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела всегда интересовался людьми и именно любовь к ним и общественной деятельности привела его в политику.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • нигер
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров