Президента Нигера взяла в заложники собственная охрана и требует уйти в отставку

Президент Нигера Мохамед Базум оказался заложником мятежников, которые требуют от него отставки. Однако глава государства отказался покинуть свой пост, пишет Jeune Afrique со ссылкой на источник в военных кругах региона.

При этом французская газета Le Monde считает, что речь не идёт о попытке госпереворота, а сам Базум находится в собственной резиденции и ведёт переговоры с мятежниками. Проблема, по мнению источника издания, связана с президентской гвардией, которую возглавляет генерал Омар Тчиани, назначенный предыдущим лидером. Базум якобы хотел уволить офицера, но гвардейцы осудили такое решение и заблокировали офис Базума. Стрельбы в городе не слышно, также нет и боевой техники.

Известно, что Базум не стал подписывать по требованию мятежников из президентской гвардии указ о своей отставке, отмечает телеканал AlHadath. По его утверждению, протестующие захватили здание гостелерадио Нигера.