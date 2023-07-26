Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы
Внучка Манделы рассказала, почему он всегда боролся за социальную справедливость
Нельсон Мандела — один из самых известных активистов в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что 27 лет сидел в тюрьме. Обложка © Getty Images / Per-Anders Pettersson
Бывший президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела всегда интересовался людьми, и именно любовь к ним и общественной деятельности привела его в политику. Об этом рассказала в интервью RT внучка великого государственного деятеля Ндилека Мандела.
Родственница Манделы пояснила, что её дедушка умел "относиться к людям как к людям, и статус человека для него никогда роли не играл" — будь то кухарка или глава государства.
"Для меня, как его внучки, важно его умение любить людей. Вы упоминали, что он добивался социальной справедливости. Он был общественным активистом до мозга костей — и, думаю, в политику пришёл именно через эту общественную деятельность. Если почитать его историю, если послушать его, то его стремление к политике родилось из того, что он, когда рос, с отчаянием смотрел на страдания своего народа", — рассказала Ндилека.
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Нельсон Мандела — бывший президент ЮАР, гражданский правозащитник и борец с режимом апартеида в Южной Африке. Несмотря на многолетнее тюремное заключение, он не отказался от своих идеалов и продолжил бороться с несправедливостью и расизмом. Его внучка Ндилека — основательница Фонда Тембекиле Манделы, названного в честь её отца, примет участие в сессиях саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля. В преддверии мероприятия она призвала покончить с влиянием Запада на Африку.