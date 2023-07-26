Внучка раскрыла главное наследие Нельсона Манделы

Бывший президент Южно-Африканской Республики Нельсон Мандела всегда интересовался людьми, и именно любовь к ним и общественной деятельности привела его в политику. Об этом рассказала в интервью RT внучка великого государственного деятеля Ндилека Мандела.

Родственница Манделы пояснила, что её дедушка умел "относиться к людям как к людям, и статус человека для него никогда роли не играл" — будь то кухарка или глава государства.

"Для меня, как его внучки, важно его умение любить людей. Вы упоминали, что он добивался социальной справедливости. Он был общественным активистом до мозга костей — и, думаю, в политику пришёл именно через эту общественную деятельность. Если почитать его историю, если послушать его, то его стремление к политике родилось из того, что он, когда рос, с отчаянием смотрел на страдания своего народа", — рассказала Ндилека.