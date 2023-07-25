Россия готовится к открытию посольств почти во всех странах Африки
Посол Озеров: РФ готовится открыть посольства практически во всех странах Африки
Россия намерена открыть посольства практически во всех африканских странах. Как заявил посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров, подготовка к данному процессу уже идёт.
"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты. Мы начнём с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — подчеркнул Озеров и добавил, что для этого процесса потребуется время.
Ранее Лайф рассказывал, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам саммита будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.
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