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25 июля, 04:13

Россия готовится к открытию посольств почти во всех странах Африки

Посол Озеров: РФ готовится открыть посольства практически во всех странах Африки

Россия намерена открыть посольства практически во всех африканских странах. Как заявил посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров, подготовка к данному процессу уже идёт.

"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты. Мы начнём с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — подчеркнул Озеров и добавил, что для этого процесса потребуется время.

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Ранее Лайф рассказывал, что саммит Россия – Африка и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка пройдут 27–28 июля в Санкт-Петербурге. По итогам саммита будет принята комплексная декларация и утверждён план совместного партнёрства до 2026 года.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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