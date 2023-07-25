Россия готовится к открытию посольств почти во всех странах Африки

Россия намерена открыть посольства практически во всех африканских странах. Как заявил посол по особым поручениям МИД, глава секретариата форума партнёрства Россия – Африка Олег Озеров, подготовка к данному процессу уже идёт.

"Соответствующие решения готовятся. Думаю, что они будут приняты. Мы начнём с небольшого количества, но надеюсь, что в конечном итоге выйдем к открытию посольств практически во всех африканских странах", — подчеркнул Озеров и добавил, что для этого процесса потребуется время.