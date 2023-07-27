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27 июля, 02:35

В США потребовали освободить президента Нигера после госпереворота

Блинкен: США призывают немедленно освободить президента Нигера Базума

США поддерживают президента Нигера Мохамеда Базума и призывают к его немедленному освобождению. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединённые Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", пояснил Блинкен журналистам в Новой Зеландии.

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Госсекретарь США добавил, что Вашингтон призывает к немедленному освобождению Базума.

Напомним, информация о мятеже в Нигере появилась накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, но он отказался покидать свой пост. За главу государства выступила и армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Юлия Коновалова
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