В США потребовали освободить президента Нигера после госпереворота
Блинкен: США призывают немедленно освободить президента Нигера Базума
США поддерживают президента Нигера Мохамеда Базума и призывают к его немедленному освобождению. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединённые Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", — пояснил Блинкен журналистам в Новой Зеландии.
Госсекретарь США добавил, что Вашингтон призывает к немедленному освобождению Базума.
Напомним, информация о мятеже в Нигере появилась накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, но он отказался покидать свой пост. За главу государства выступила и армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте.
Flickr / U.S. Department of State