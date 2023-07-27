В США потребовали освободить президента Нигера после госпереворота

США поддерживают президента Нигера Мохамеда Базума и призывают к его немедленному освобождению. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я разговаривал с президентом Базума ранее этим утром и ясно дал понять, что Соединённые Штаты решительно поддерживают его как демократически избранного президента Нигера", — пояснил Блинкен журналистам в Новой Зеландии.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон призывает к немедленному освобождению Базума.