В МИД Нигера раскрыли, где находится свергнутый президент

Свергнутый в результате госпереворота президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему находится в своей резиденции. Об этом заявил глава МИД и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду. Он добавил, что страна никогда не примет захват власти, и призвал мятежников вернуться в строй.

"Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии", — отметил Масуду в интервью телеканалу France24.

Сам свергнутый Базум тоже вышел на связь и выразил уверенность, что жители страны сохранят его наследие.

"Завоёванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", — говорится в его сообщении в "Твиттере".