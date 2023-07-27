В МИД Нигера раскрыли, где находится свергнутый президент
Глава МИД Нигера: Свергнутый президент удерживается в резиденции
Свергнутый в результате госпереворота президент Нигера Мохамед Базум по-прежнему находится в своей резиденции. Об этом заявил глава МИД и исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду. Он добавил, что страна никогда не примет захват власти, и призвал мятежников вернуться в строй.
"Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии", — отметил Масуду в интервью телеканалу France24.
Сам свергнутый Базум тоже вышел на связь и выразил уверенность, что жители страны сохранят его наследие.
"Завоёванные с таким трудом достижения будут сохранены. Все граждане Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", — говорится в его сообщении в "Твиттере".
Напомним, информация о мятеже в Нигере появилась накануне, 26 июля. От президента Мохамеда Базума потребовали отставки, но он отказался покидать свой пост. За главу государства выступила и армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. По их словам, границы закрыты, в стране введён комендантский час.
ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL