Генсек ООН сообщил о разговоре со свергнутым президентом Нигера
Генсек ООН Гутерриш назвал очень серьёзной ситуацию в Нигере
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Stephanie Keith
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что президент Нигера Мохамед Базум находится в безопасности, но ситуация в стране после госпереворота остаётся серьёзной.
"Я говорил с президентом Базумом вчера. Я не знаю его точного местонахождения, но его удерживают. Он сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьёзная", — уточнил он на пресс-конференции.
Напомним, 26 июля мятежники потребовали от президента Нигера Мохамеда Базума отставки, но он отказался покидать пост. За главу государства выступила армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. По их словам, границы закрыты, в стране введён комендантский час, сам Базум насильно удерживается мятежниками. Власть взял созданный Национальный совет спасения родины. МИД РФ призвал стороны конфликта решить вопросы мирным путём.