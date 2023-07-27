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27 июля, 14:20

Генсек ООН сообщил о разговоре со свергнутым президентом Нигера

Генсек ООН Гутерриш назвал очень серьёзной ситуацию в Нигере

<p>Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Stephanie Keith</p>

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Stephanie Keith

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что президент Нигера Мохамед Базум находится в безопасности, но ситуация в стране после госпереворота остаётся серьёзной.

"Я говорил с президентом Базумом вчера. Я не знаю его точного местонахождения, но его удерживают. Он сказал мне, что он в порядке, но отметил, что ситуация очень серьёзная", — уточнил он на пресс-конференции.

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Напомним, 26 июля мятежники потребовали от президента Нигера Мохамеда Базума отставки, но он отказался покидать пост. За главу государства выступила армия страны. Однако позднее нигерские военные в эфире национального ТВ объявили о госперевороте. По их словам, границы закрыты, в стране введён комендантский час, сам Базум насильно удерживается мятежниками. Власть взял созданный Национальный совет спасения родины. МИД РФ призвал стороны конфликта решить вопросы мирным путём.

Татьяна Миссуми
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