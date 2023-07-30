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30 июля, 12:07

В Нигере тысячи людей с флагами России вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

В Нигере прошла масштабная акция против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). На демонстрацию, которая прошла в столице страны Ниамее, вышли тысячи человек, сообщает издание Air Info.

В Нигере тысячи человек собрались на акцию против Франции и ЭКОВАС. Видео © Twitter / sumnjam

По его данным, граждане, собравшиеся для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у Посольства Франции в Нигере. Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Согласно кадрам, появившимся в Сети, некоторые люди держали в руках флаги России.

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Напомним, мятеж в Нигере начался 26 июля. По данным СМИ, собственная охрана задержала президента страны Мохамеда Базума и потребовала, чтобы он ушёл в отставку. Также военные заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Другая группа солдат объявила о закрытии границ, приостановлении деятельности государственных учреждений и введении комендантского часа. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала мятежников, однако командование вооружёнными силами позднее сообщило, что солидарно с ними. Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера не более 15 дней на восстановление конституционной власти.

Обложка ©

Twitter / sumnjam

Иван Косицын
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