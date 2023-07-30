В Нигере тысячи людей с флагами России вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

В Нигере прошла масштабная акция против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). На демонстрацию, которая прошла в столице страны Ниамее, вышли тысячи человек, сообщает издание Air Info.

В Нигере тысячи человек собрались на акцию против Франции и ЭКОВАС. Видео © Twitter / sumnjam

По его данным, граждане, собравшиеся для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у Посольства Франции в Нигере. Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Согласно кадрам, появившимся в Сети, некоторые люди держали в руках флаги России.