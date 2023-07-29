Военным Нигера дали 15 дней для восстановления конституционной власти
AFP: Африканский союз дал 15 дней военным Нигера на восстановление власти
Совет мира и безопасности Африканского союза принял решение выделить военным Нигера не более 15 дней на восстановление конституционной власти. Об этом пишет AFP со ссылкой на коммюнике органа.
"[Совет требует] немедленного и безоговорочного возвращения в свои казармы и восстановления конституционной власти в течение максимум 15 дней", — говорится в сообщении.
Напомним, мятеж в Нигере начался 26 июля. По данным СМИ, собственная охрана задержала президента страны Мохамеда Базума и потребовала, чтобы он ушёл в отставку. Также военные заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Другая группа солдат объявила о закрытии границ, приостановлении деятельности государственных учреждений и введении комендантского часа. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала мятежников, однако командование Вооружёнными силами позднее сообщило, что солидарно с ними.
ТАСС / AP