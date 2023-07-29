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28 июля, 23:54

Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума

Совет Безопасности ООН осуждает военный переворот в Нигере и призывает немедленно освободить президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в распространённом заявлении организации.

Члены Совбеза обеспокоены последствиями неконституционной смены власти в регионе, всплеском террористической деятельности и тяжёлым социально-экономическим положением населения. Также они подчёркивают необходимость защиты Базума, его семьи и членов правительства.

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Напомним, мятеж в Нигере начался 26 июля. По данным СМИ, собственная охрана задержала президента страны Мохамеда Базума и потребовала, чтобы он ушёл в отставку. Также военные заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Другая группа солдат объявила о закрытии границ, приостановлении деятельности государственных учреждений и введении комендантского часа. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала мятежников, однако командование Вооружёнными силами позднее заявило, что солидарно с ними. Мохамеду Базуму 63 года, президентом Нигера он стал 2 апреля 2021 года.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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