Соседи Нигера заявили, что имеют право вторгнуться в эту страну
Комиссар Мусах: ЭКОВАС не нужно одобрение Совбеза ООН для вторжения в Нигер
В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера, где случился госпереворот. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах. По его мнению, одобрение со стороны Совбеза ООН ЭКОВАС не требуется.
"ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН", — приводит слова Мусаха телеканал Al Jazeera.
Он заявил, что когда ЭКОВАС применяло военную силу в прошлый раз, Совет Безопасности ООН информировали об этом уже по факту. Мусах считает, что в Нигере сейчас нет общественного консенсуса в поддержку мятежников. И если ЭКОВАС туда вторгнется, в армии этой страны могут найтись недовольные госпереворотом.
26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.
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