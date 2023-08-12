Соседи Нигера заявили, что имеют право вторгнуться в эту страну

В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера, где случился госпереворот. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах. По его мнению, одобрение со стороны Совбеза ООН ЭКОВАС не требуется.

"ЭКОВАС имеет законные основания для вмешательства в дела Нигера и не нуждается в одобрении Совета Безопасности ООН", — приводит слова Мусаха телеканал Al Jazeera.