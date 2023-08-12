Жители столицы Нигера стали массово покидать город из-за угрозы вторжения
Al Arabiya: Жители Ниамея переселяются из-за угрозы интервенции ЭКОВАС
Жители столицы Нигера — города Ниамея — начали выезжать в другие населённые пункты из-за угрозы военной операции, которую Экономическое сообщество стран Западной Африки может провести против мятежников.
По данным Al Arabiya, местные жители сообщают о длительных отключениях электричества, так как соседняя Нигерия перестала подавать его из-за наложенных санкций. Кроме того, в столице Нигера не работает водопровод. Между тем военное руководство страны перебросило в город дополнительные силы, чтобы усилить защиту столицы на случай интервенции.
Ранее Лайф писал, что французские военнослужащие атаковали Нацгвардию Нигера. Из-за этого нападения в стране повысили уровень тревоги. До этого главы стран ЭКОВАС договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее".
26 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с Парижем. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото.
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