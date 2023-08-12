Жители столицы Нигера стали массово покидать город из-за угрозы вторжения

По данным Al Arabiya, местные жители сообщают о длительных отключениях электричества, так как соседняя Нигерия перестала подавать его из-за наложенных санкций. Кроме того, в столице Нигера не работает водопровод. Между тем военное руководство страны перебросило в город дополнительные силы, чтобы усилить защиту столицы на случай интервенции.