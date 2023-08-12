Русская ловушка для Европы: Какие войска выставит Нигер против армии вторжения Какие силы схлестнутся в борьбе за Нигер и удастся ли республике отразить интервенцию со стороны стран ЭКОВАС. 11 августа, 22:40 Нигерийские солдаты. Обложка © Getty Images / Picture alliance / Michael Kappeler

Накануне страны ЭКОВАС (организация, объединяющая страны Западной Африки), очевидно, под давлением Запада поддержали вторжение в Нигер с участием 2500 французских спецназовцев. Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Нападение запланировано на ближайшие несколько суток. Своё заявление он сделал по возвращении из Абуджи, столицы Нигерии, где накануне прошёл экстренный саммит объединения. Напомним, его главной повесткой стал вопрос введения в Нигер, где военные осуществили антифранцузский переворот, сместив президента, союзных войск для восстановления официальной власти. Одобряет этот шаг и Вашингтон.

— Как вы знаете, замгоссекретаря Нуланд только что вернулась из Нигера. У неё была возможность напрямую поговорить с военачальниками, осуществившими госпереворот. Сейчас же в ЭКОВАС заявили о своей поддержке операции по военной интервенции в Нигер с целью силового восстановления конституционного порядка. В связи с этим хочу сообщить, что США поддерживают это решение, — отметил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мятежники в Нигере заявили замгоссекретарю США Нуланд, что убьют президента Базума в случае интервенции в страну для восстановления его власти. Ближайшие соседи республики — Мали и Буркина-Фасо — также сообщили, что расценят интервенцию как объявление войны. Алжир также занимает решительную позицию против интервенции, заявил Блинкен.

Ранее чиновник ушёл от ответа на вопрос о возможном выводе американских войск, чей контингент насчитывает одну тысячу человек. Эксперты полагают, что финансирование операции, скорее всего, возьмут на себя США, так как Белый дом запросил у Конгресса 200 млн долларов.

Численность армий Нигера и стран ЭКОВАС

Нигерийские солдаты. Фото © Getty Images / Europa Press / David Zorrakino

По официальным данным, Мали и Буркина-Фасо располагают совместно 20-тысячным войском. Эти страны объявили, что на вторжение в Нигер они отреагируют отправкой своих армий на помощь мятежникам. Военные Нигера, участвовавшие в госперевороте, — это ещё 2000 человек. Не принявший сторону интервентов Алжир насчитывает 270 000 военнослужащих. И его поддержка может быть непрямой, какое число военных отправила ещё одна экс-французская колония Нигеру, пока не известно. По некоторой информации, к участию в возможном конфликте может быть привлечён и потенциал частных военных компаний, с которыми сейчас идут скрытые переговоры. Так, предполагается, что Нигер соберёт армию численностью около 30 000 человек.

Основную силу ЭКОВАС сейчас представляет Нигерия, которая, по данным французских СМИ, готова довести союзные силы до численности 25 000 человек, к ним могут присоединиться французские военные, как заявлялось, в составе 2500 человек. Не стоит забывать и об американских военных.

Получается, что и с обеих сторон конфликта могут быть выставлены армии, насчитывающие примерно по 30 000 человек. При этом Нигерия, несмотря на решение, может в последний момент отказаться от военного участия, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. Он подчёркивает, что официально Париж не планирует никакого вторжения.

— Для Франции этот конфликт становится зеркальным вариантом мятежного Косова, когда албанские повстанцы решили выйти из Югославии. Где Франция, наоборот, выступает в защиту официальной власти, то есть свергнутого президента Мохамеда Базума. Сейчас идёт подготовка к вторжению, однако на это требуется время, — уточняет Андрей Суздальцев, который считает, что вряд ли интервенция начнётся через двое-трое суток, как писали ранее западные СМИ.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Arif Hudaverdi Yaman

По его словам, возможная блокада Нигера со стороны соседних государств может стать решающим фактором в противостоянии, поскольку Нигер, расположенный в Сахаре, импортирует продукты питания и остановка в снабжении может стать для неё весьма чувствительным моментом.

— Если Нигер устоит как часть Западной Африки, то этот макрорегион выйдет из-под контроля бывших метрополий. Сейчас там происходит несбалансированный товарообмен, выгодный только Западу. Также в уныние страны Сахарской дуги приводит концентрация повстанческих радикальных группировок фундаменталистов. Так как Франция не может обеспечить безопасность этих государств, отсюда большие надежды страны Африки возлагают на сотрудничество с российскими ЧВК, — отмечает Суздальцев.

Значение для России

Для нас это означает сокращение однополюсного мира. Такая поддержка частных военных компаний и популяризация Москвы на африканском континенте играет большую роль для российского бизнеса в этих странах. Ведь они могут охранять наши инвестиции в этом регионе.

Но никто не знает, какие ещё силы могут быть вовлечены в вероятный конфликт и повлиять на ситуацию. Речь идёт об усилении Западом поддержки интервентов. Произойдёт ли условный "сплав по Нилу" военных союзников Нигера разного рода военизированных подразделений или нет, покажет развитие ситуации в течение недели, считают эксперты.

Испанская ABC делает точный вывод, что переворот в Нигере может дать преимущество России в противостоянии с Европой на африканском континенте: "Страны Сахарской дуги — идеальный регион для стратегии Путина по созданию ловушки для Европы. Дальнейшее развитие ситуации в Нигере может повторить события в Мали и Буркина-Фасо, приведшие к утрате влияния Франции в этих странах. Но тогда Нигер станет не последней страной, попавшей под влияние Москвы".

Авторы Дмитрий Шестопалов