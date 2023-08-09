Предсказание сбывается: Как Запад намерен начать войну в Африке В Республике Нигер, где военные устроили антифранцузский переворот, готовятся к внешнему вторжению. Почему эти события могут стать поводом для войны на Африканском континенте? 8 августа, 22:42 Третья мировая война может начаться на Востоке и в Северной Африке. Обложка © Getty Images / Balima Boureima / Anadolu Agency

Бывший командующий войсками НАТО в Европе отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис считает, что ситуация в Нигере может перерасти в полномасштабную войну на Африканском континенте. Сейчас после военного переворота Республика Нигер уже отказала бывшей колонии в поставках золота и урана — сырья, которое для Парижа является стратегическим. Стоит напомнить, что в столице страны расположена американская военная база, а на Западе мятежникам уже намекнули, что готовы силой вернуть прежнее положение дел.

— Приведёт ли это [ситуация в Нигере] к полномасштабной войне в Африке? Безусловно, потенциал для этого есть. Это бы стало значительным и разрушительным событием, — отметил экс-командующий войсками НАТО в Европе Ставридис в соцсети.

Предсказания о третьей мировой

Согласно библейским пророчествам, третья мировая война может начаться на Востоке и в Северной Африке. Речь идёт о предостережении в Откровении Иоанна Богослова, или Апокалипсисе. В книге Даниила, Исайи и пророка Иезекииля есть подтверждение святого Паисия Святогорца. Считается, что погибнет треть населения планеты. К мировой войне приведут локальные военные конфликты в ряде регионов. Стоит отметить, что страны Сахарской дуги, куда входит и Республика Нигер, как раз расположены на севере континента.

За Нигер после французского переворота уже вступились ближайшие союзники — Мали и Буркина-Фасо, введя войска. Однако и во Франции не сидят сложа руки. Париж хочет воспользоваться своей прокси-силой — региональной организацией "Экономическое сообщество западноафриканских государств" (ECOWAS).

К мировой войне приведут локальные военные конфликты в ряде регионов. Фото © Getty Images / David Zorrakino / Europa Press

С 6 августа над Нигером полностью закрыто небо. Решение о возможной интервенции со стороны ECOWAS будет принято 10 августа на экстренном собрании стран блока. При этом интервенцию иностранного легиона и контингента из США эксперты тоже не исключают.

Проблема отказа от сотрудничества с метрополией связана с нежеланием Франции помочь бывшим колониям избавиться от джихадистской воронки, в которую засасывает страны Африки.

Подготовка к сражению за Республику Нигер

По некоторой информации, главнокомандующие армиями крупнейших африканских стран и участников ECOWAS — Гвинеи-Бисау, Сенегала, Бенина, Кот-д'Ивуара и Нигерии — готовы отправить 25 тысяч военных в Нигер. 10 августа на экстренном саммите ECOWAS будет принято решение, которое может стать поводом для масштабной войны на континенте. Также на территории Мали велись переговоры представителей нового режима Нигера с группой "Вагнер".

Однако окончательного решения во Франции, похоже, нет. Начало военной операции сил Экономического сообщества стран Западной Африки в ближайшее время не планируется, сообщило Agence France-Presse. Договориться с военными Нигера пытались и США, отправив на провалившиеся переговоры заместителя госсекретаря страны по политическим вопросам Викторию Нуланд.

Военные силы Нигера перебрасывают подкрепления в столицу Ниамей в рамках подготовки к возможной иностранной интервенции. Даже западные издания фиксируют, что армию поддерживает почти 80% населения республики.

Военные силы Нигера перебрасывают подкрепления в столицу Ниамей. Фото © t.me / Пригожин в Telegram

Собственное поражение признали и французские парламентарии. Группа из 94 сенаторов, представляющих разные политические силы, подписала открытое письмо в адрес президента страны Эмманюэля Макрона, в котором заявила о провале политики Парижа в Африке. Его опубликовала газета Figaro.

Авторы обращения напомнили, что после провала французской военной операции "Бархан" на континент пришла группа "Вагнер", сотрудничающая с теми африканскими лидерами, которые объединяют население своих стран против прежней колониальной державы.

Авторы Андрей Лапенков