Страны ЭКОВАС договорились начать операцию в Нигере "как можно скорее"

Лидеры государств – участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, сообщает AFP.

"Главы штабов проведут ещё несколько встреч, чтобы окончательно согласовать детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее", — сказал Уаттара по возвращении из столицы Нигерии Абуджи, где состоялся саммит ЭКОВАС.