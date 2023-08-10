Страны ЭКОВАС договорились начать операцию в Нигере "как можно скорее"
AFP: Лидер Кот-д’Ивуара Уаттара заявил о скорой военной операции ЭКОВАС в Нигере
Лидеры ЭКОВАС на саммите в Нигерии, посвящённом ситуации в Нигере. Обложка © ТАСС / EPA
Лидеры государств – участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, сообщает AFP.
"Главы штабов проведут ещё несколько встреч, чтобы окончательно согласовать детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее", — сказал Уаттара по возвращении из столицы Нигерии Абуджи, где состоялся саммит ЭКОВАС.
Лайф напоминает, что в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с этой европейской страной. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото. Однако Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране.