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10 августа, 20:50

Страны ЭКОВАС договорились начать операцию в Нигере "как можно скорее"

AFP: Лидер Кот-д’Ивуара Уаттара заявил о скорой военной операции ЭКОВАС в Нигере

<p>Лидеры ЭКОВАС на саммите в Нигерии, посвящённом ситуации в Нигере. Обложка © ТАСС / EPA</p>

Лидеры ЭКОВАС на саммите в Нигерии, посвящённом ситуации в Нигере. Обложка © ТАСС / EPA

Лидеры государств – участников Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара, сообщает AFP.

"Главы штабов проведут ещё несколько встреч, чтобы окончательно согласовать детали, однако у нас есть согласие глав государств [стран ЭКОВАС] начать операцию как можно скорее", — сказал Уаттара по возвращении из столицы Нигерии Абуджи, где состоялся саммит ЭКОВАС.

Ранее в ЭКОВАС призвали немедленно привести в готовность резервные силы.

AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

AP: Мятежники в Нигере пригрозили убить президента Базума в случае интервенции

Лайф напоминает, что в Нигере 26 июля произошёл военный переворот. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Новые власти намереваются прекратить сотрудничество с Францией, они уже денонсировали военные соглашения с этой европейской страной. Также в Нигере теперь запрещено экспортировать французам уран и золото. Однако Западная Африка собралась силой вернуть прежнюю власть в стране.

Никита Никонов
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