Соседи Нигера заявили о готовом плане по вторжению в эту страну

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план на случай возможного военного вмешательства в Нигер, где произошёл переворот, сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам Абделя-Фатау Мусу.

"Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесёт удар", — сказал он агентству.