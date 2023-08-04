Соседи Нигера заявили о готовом плане по вторжению в эту страну
Reuters: ЭКОВАС разработало план для возможного военного вторжения в Нигер
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план на случай возможного военного вмешательства в Нигер, где произошёл переворот, сообщает Reuters со ссылкой на комиссара ЭКОВАС по политическим делам Абделя-Фатау Мусу.
"Оборонные руководители Западной Африки разработали план для возможного военного вмешательства в Нигере, если лидеры переворота не отступят. Однако ЭКОВАС не раскроет участникам переворота, когда и где оно нанесёт удар", — сказал он агентству.
По словам представителя сообщества, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры государств ЭКОВАС. Он также подчеркнул, что лидеры стран Западной Африки надеются на дипломатию и возможность добровольной отмены действий вооружённых мятежников.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже грозило Нигеру, что может применить военную силу.
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