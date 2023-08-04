Армию Нигерии привели в боеготовность из-за ситуации в Нигере
WSJ: ВС Нигерии приведены в боевую готовность для возможной отправки в Нигер
Вооружённые силы Нигерии приведены в боевую готовность на тот случай, если будет необходимость отправить их в соседний Нигер, пишет газета Wall Street Journal.
"Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развёртывания в Нигере", — сообщил неназванный офицер нигерийских войск изданию.
Официального приказа о мобилизации в Нигерии пока не было.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Однако затем от таких планов было решено отказаться.
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