Армию Нигерии привели в боеготовность из-за ситуации в Нигере

Вооружённые силы Нигерии приведены в боевую готовность на тот случай, если будет необходимость отправить их в соседний Нигер, пишет газета Wall Street Journal.

"Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развёртывания в Нигере", — сообщил неназванный офицер нигерийских войск изданию.