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Регион
Опубликовано 4 августа 2023, 14:19

Армию Нигерии привели в боеготовность из-за ситуации в Нигере

WSJ: ВС Нигерии приведены в боевую готовность для возможной отправки в Нигер

Вооружённые силы Нигерии приведены в боевую готовность на тот случай, если будет необходимость отправить их в соседний Нигер, пишет газета Wall Street Journal.

"Мобилизация пока не началась, но было приказано находиться в полной боеготовности на случай возможного развёртывания в Нигере", — сообщил неназванный офицер нигерийских войск изданию.

Официального приказа о мобилизации в Нигерии пока не было.

Кремль обеспокоила ситуация в Нигере
Кремль обеспокоила ситуация в Нигере

Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Однако затем от таких планов было решено отказаться.

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Наталья Исакова
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