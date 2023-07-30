Неделю на размышления: Соседние страны пригрозили Нигеру введением войск и санкциями
ЭКОВАС пригрозило Нигеру введением войск из-за госпереворота
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.
"В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — сказал он.
Также ЭКОВАС объявило о решении ввести санкции против мятежников, их семей и сторонников: заморозить активы этих лиц, запретить передвижение по соседним странам. А ещё пока приостановлено оказание финансовой помощи Нигеру.
Напомним, вечером 26 июля мятежники в Нигере объявили по ТВ об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Они закрыли границы, ввели комендантский час и приостановили действие конституции. Главой государства назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. А Париж негодует, в том числе потому что в Нигере добывает большую долю урана для своих АЭС.
ТАСС / EPA / STR