Неделю на размышления: Соседние страны пригрозили Нигеру введением войск и санкциями

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.

"В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — сказал он.