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30 июля, 17:43

Неделю на размышления: Соседние страны пригрозили Нигеру введением войск и санкциями

ЭКОВАС пригрозило Нигеру введением войск из-за госпереворота

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Об этом заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.

"В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — сказал он.

Также ЭКОВАС объявило о решении ввести санкции против мятежников, их семей и сторонников: заморозить активы этих лиц, запретить передвижение по соседним странам. А ещё пока приостановлено оказание финансовой помощи Нигеру.

Африканист раскрыла, кому невыгоден мятеж в Нигере

Африканист раскрыла, кому невыгоден мятеж в Нигере

Напомним, вечером 26 июля мятежники в Нигере объявили по ТВ об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Они закрыли границы, ввели комендантский час и приостановили действие конституции. Главой государства назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. А Париж негодует, в том числе потому что в Нигере добывает большую долю урана для своих АЭС.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STR

Андрей Григорьев
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