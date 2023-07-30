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30 июля, 13:33

Франция пригрозила последствиями при атаке на её дипломатов в Нигере

AFP: Елисейский дворец немедленно ответит в случае атак на французов в Нигере

Париж даст немедленный и непреклонный ответ в случае совершения атак на французов, которые сейчас находятся в Нигере. Об этом заявил Елисейский дворец.

"Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере", — приводит пресс-релиз агентство AFP.

Там также подчеркнули, что президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит атак против своей страны и её интересов.

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Напомним, сегодня стало известно, что на улицы Ниамея — столицы Нигера — вышли тысячи людей. Некоторые из них держали флаги России. Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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Shutterstock

Светлана Оперук
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