Франция пригрозила последствиями при атаке на её дипломатов в Нигере

Париж даст немедленный и непреклонный ответ в случае совершения атак на французов, которые сейчас находятся в Нигере. Об этом заявил Елисейский дворец.

"Кто бы ни совершал нападения на граждан, армию, дипломатов и интересы страны, получит от Франции ответ в немедленной и непреклонной манере", — приводит пресс-релиз агентство AFP.

Там также подчеркнули, что президент Франции Эмманюэль Макрон не потерпит атак против своей страны и её интересов.