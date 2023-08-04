"Внимательно отслеживаем": Кремль обеспокоила ситуация в Нигере

Вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не будет способствовать её урегулированию, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия выступает за возвращение ситуации в конституционное русло.

"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", — отметил Песков.