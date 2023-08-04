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4 августа, 10:53

"Внимательно отслеживаем": Кремль обеспокоила ситуация в Нигере

Песков: Кремль обеспокоен ситуацией в Нигере

Вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не будет способствовать её урегулированию, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия выступает за возвращение ситуации в конституционное русло.

"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Нигере и обеспокоен возникающей там напряжённостью. Он подчеркнул, что Москва за урегулирование без угрозы для человеческих жизней.

Военное руководство ЭКОВАС отказалось применять военную силу против Нигера

Военное руководство ЭКОВАС отказалось применять военную силу против Нигера

Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Однако затем от таких планов было решено отказаться.

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ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO

Илья Суриков
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