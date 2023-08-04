"Внимательно отслеживаем": Кремль обеспокоила ситуация в Нигере
Песков: Кремль обеспокоен ситуацией в Нигере
Вмешательство внерегиональных сил в ситуацию в Нигере не будет способствовать её урегулированию, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия выступает за возвращение ситуации в конституционное русло.
"Вряд ли вмешательство каких-то внерегиональных сил способно эту ситуацию изменить к лучшему", — отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Кремль внимательно следит за ситуацией в Нигере и обеспокоен возникающей там напряжённостью. Он подчеркнул, что Москва за урегулирование без угрозы для человеческих жизней.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной, а также приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума. Однако затем от таких планов было решено отказаться.
ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO