Военное руководство ЭКОВАС отказалось применять военную силу против Нигера
Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) отказалось применять военную силу против Нигера, где произошёл госпереворот. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министров обороны организации.
При этом ЭКОВАС намеревается усилить санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума.
Напомним, 26 июля мятежники в Нигере объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. Главой государства был назначен генерал Абдурахман Тчиани, который во время переворота возглавлял президентскую гвардию. Теперь в Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией и уже денонсировали военные соглашения с данной страной и приостановили туда экспорт урана и золота. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее пригрозило Нигеру, что может применить военную силу, если мятежники не вернут к власти президента Мохамеда Базума.
ТАСС / ЕРА / ISSIFOU DJIBO